〔企业并购〕中粮集团称控股澳大利亚Tully糖业公司,持有其61.25%股权

路透北京7月6日电---中国最大粮油食品进出口公司--中粮集团周三宣布已持有澳大利亚糖业公司Tully Sugar的61.25%股权,在此项并购交易中实现控股.

中粮集团网站刊登的新闻稿称,此次交易的竞购公司--美国邦吉(Bunge)(BG.N)已于7月4日声明退出竞购,并决定将其持有的Tully公司6.91%的股份出售给中粮集团.

"中粮集团此次收购Tully的主要目的是增加在澳大利亚的糖市场份额,扩大中粮在澳大利亚的业务,扩大其在澳洲的商业活动.这将确认Tully在中粮集团在澳大利亚糖业市场的战略计划中的中心地位."新闻稿称.

今年4月16日,中粮通过旗下澳大利亚子公司Top Glory向Tully发出非约束性收购要约,拟收购其100%股权,每股出价41澳元.5月23日和6月3日,中粮两次提高收购报价,最终定为每股44澳元,使得Tully Sugar的估值达到1.36亿澳元.(完)

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