〔路透基点〕IFC Development贷款案规模将在约170亿港元--消息人士

路透香港7月5日电---汤森路透集团旗下基点报导,银行业消息人士称,IFC Development Ltd邀请银行为其安排规模约在170亿港元的贷款案.

该贷款将为其2007年3月签订的173.5亿港元五年期贷款进行再融资.一名消息人士表示,2007年的贷款将在2012年3月到期,而本次再融资预计将在2011年底前完成.

一名正检视交易的银行人士称,该贷款的内容将会与近期进入市场的其他大型地产公司类似.恒基兆业地产有限公司在6月时完成100亿港元五年期贷款.同月香港太古股份也进行90亿港元五年期贷款.

IFC Development Ltd是新鸿基地产、恒基兆业、香港中华煤气组建的合资企业,并拥有位于香港中心地带的国际金融中心.不过,新鸿基地产和恒基兆业预计将不会提供贷款担保.

参加2007年IFC贷款案的主办银行有19家,另有14家银行参与银团贷款.

贷款含全部费用的最高价码在43个基点,利率为香港银行同业拆息利率加码37个基点.

IFC 2007贷款案的主办银行有荷兰银行、中银香港、交通银行、东亚银行、三菱东京UFJ银行、巴伐利亚州银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、建银国际、花旗集团、星展银行、富通银行香港分行、恒生银行、汇丰银行、工银亚洲、瑞穗实业银行、荷兰合作银行、渣打银行及三井住友银行.

其馀参与行分别是上海商业银行、中国农业银行、永隆银行、盘古银行、西班牙对外银行、比利时联合银行、加拿大丰业银行、中国银行东京分行、南洋商业银行、大众银行、大丰银行、兆丰国际商业银行、中国银行澳门分行及创兴银行.(完)