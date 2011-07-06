俄罗斯天然气公司代表团会晤朝鲜石油官员--报导

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月6日电---朝鲜中央通讯社周二晚间报导称，俄罗斯天然气公司(GAZP.MM)一代表团与朝鲜(北韩)石油工业部官员进行了会谈。
朝鲜中央通讯社称：“代表朝鲜方面出席会谈的有原油工业相金熙英以及有关官员，代表俄罗斯方面出席的有俄罗斯天然气公司副执行长阿纳年科夫(Alexander Ananenkov) 率领的代表团。”
“双方讨论了有关石油和天然气的合作事宜，以及其他双方关心话题。”
有报导称俄罗斯情报机构负责人不久前访问了朝鲜首都，讨论有关朝鲜和韩国的经济项目。
俄罗斯和朝鲜边境有小部分接壤，但自从1991年前苏联解体以来，俄朝两国关系急剧恶化。（完）
--编译：高虹 发稿：王燕焜
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。