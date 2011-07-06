〔中国债市动态〕现券收益率盘整,国债招标符合预期对二级市场影响有限

路透上海7月6日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率波动不大.国债中标利率接近预期,二级市场对此反应平淡,各期限品种交投相对平稳,收益率也呈现盘整态势.

交易员并表示,最近两天脆弱的资金面打击了多方情绪,缺乏流动性的支撑让现券走势陷入胶着,也终结了7月初以来回暖的势头,预计随着经济数据公布日的临近,市场不安情绪可能还会造成现券收益率的波动.

"国债(中标)利率跟二级市场差不多,没什麽影响."华南一券商交易员称.

该交易员并表示,由于该期国债招标结果接近二级市场水平,并未引发相近期限国债收益率的波动,而目前债市主要关注的还是资金面情况,若流动性紧张状况延续,现券收益率料很难出现明显下行.

中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三续涨.昨日为存款准备金的例行调整日,部分银行补缴准备金的影响犹在,加之市场上供给方比较集中,导致资金成本高企.[CN/CN]

中国财政部周三招标的七年期国债利率基本符合预期,首场投标倍数亦中规中矩.显示在银行类机构基本投资需求支撑下,其发行结果受近日资金面波动影响有限.[ID:nCN1821855]

剩馀期限近0.7年的国债110009券tCN110009=CFXM最新双边报价为3.3300%/3.3100%,上日尾盘为3.3400%/3.3000%.(完)