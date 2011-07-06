〔中国汇市〕人民币兑美元早盘盘整,受中间价和海外美元指数双向影响

* 人民币兑美元早盘盘整

* 受中间价和海外美元指数弱势影响

* 即期汇价短期或窄幅整理

路透北京7月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三早盘呈整理态势.前半段走势偏弱,主要受连创新高後回落的中间价指引;尾段则在海外美元指数的弱势下,转而略有走强.

北京时间12:25,人民币即期询价报6.4669元,上日收盘价为6.4676元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.4715元,上日报6.4650元.

"早盘开始人民币兑美元走势偏弱,主要是中间价开得比预期要弱一些,"广州一银行交易员称,"海外美元指数稍走弱,後来又(涨)回来点."

北京时间12:26,美元指数.DXY报74.499,相较于开市值74.614走弱.

该交易员并表示,人民币兑美元即期汇价已在6.46到6.47一线盘整了一段时间,但在中间价给出更明确指向之前,料即期汇价仍会窄幅整理;海外市场,机构关注主要央行利率决定和美国赤字问题.

欧元周三在亚洲市场仍维持守势,在穆迪将葡萄牙评等下调至垃圾级别後,欧元兑瑞郎及美元骤跌. [FRX/CN]

北京时间12:25,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3785/35,上日尾盘为6.3780元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4615/25元,上日尾盘报6.4600元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)