《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月6日

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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国家电网 600 农行及中行等
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中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
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铁道部 800 工行及农行等
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中石油集团 1,000 工行及农行等
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中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*葛洲坝 20 12 7/13簿记建档 进出口银行 AA+ 7/14 7/15
(600068.SS) 建设银行
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韵升控股集团 5 12 7/7簿记建档 建设银行 AA- 7/8 7/11
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韶能股份 6 6 12 7/7簿记建档 兴业银行 AA- 7/8 7/11
(000601.SZ)
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甘肃电力集团 8 8 12 7/7簿记建档 浦发银行 AA+ 7/11 7/12
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中国南车 50 30 12 7/7簿记建档 中信银行 AAA 7/11 7/12
(601766.SS)(1766.HK) 北京银行
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晶科能源 4 4 12 7/8簿记建档 兴业银行 AA- 7/11 7/12
(JKS.N)
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长江电力 205 40 6 7/8簿记建档 建设银行 AAA 7/11 7/12
(600900.SS) 农业银行
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中国铝业 100 50 12 7/8簿记建档 建设银行 AAA 7/11 7/12
(601600.SS)(2600.HK) 光大银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*安徽新华发行 10 5 5 7/13簿记建档 国开行 AA 7/14 7/15
集团 (附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权)
5 5
(附第三年末发行人赎回选择权)
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*重庆水务资产 15 7 5 7/13簿记建档 农业银行 AA+ 7/15 7/18
经营公司
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云南冶金集团 25 13 5 7/7簿记建档 中信银行 AA+ 7/11 7/12
(浮息,一年定存基准) 招商银行
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中航技术 10 5 5 7/8簿记建档 中国银行 AA+ 7/11 7/12
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华能集团 50 30 5 7/12簿记建档 国开行 AAA 7/13 7/14
(第三年末附上调利率选择权及投资者回售选择权) 农业银行
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五洲交通 10 5 7/12簿记建档 建设银行 AA 7/13 7/14
(600368.SS) 光大银行
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中信集团 至多50 7 -- 中信证券 -- -- --
建设银行
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中煤能源 150 5 -- 工商银行 -- -- --
(1898.HK)(601898.SS) 中金公司
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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注:*代表新增.(完)
--整理 刘昕; 审校 曹巍浩/边竞
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。