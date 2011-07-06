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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 17:14 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月6日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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铁道部 800 工行及农行等

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*葛洲坝 20 12 7/13簿记建档 进出口银行 AA+ 7/14 7/15

(600068.SS) 建设银行

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韵升控股集团 5 12 7/7簿记建档 建设银行 AA- 7/8 7/11

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韶能股份 6 6 12 7/7簿记建档 兴业银行 AA- 7/8 7/11

(000601.SZ)

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甘肃电力集团 8 8 12 7/7簿记建档 浦发银行 AA+ 7/11 7/12

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中国南车 50 30 12 7/7簿记建档 中信银行 AAA 7/11 7/12

(601766.SS)(1766.HK) 北京银行

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晶科能源 4 4 12 7/8簿记建档 兴业银行 AA- 7/11 7/12

(JKS.N)

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长江电力 205 40 6 7/8簿记建档 建设银行 AAA 7/11 7/12

(600900.SS) 农业银行

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中国铝业 100 50 12 7/8簿记建档 建设银行 AAA 7/11 7/12

(601600.SS)(2600.HK) 光大银行

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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*安徽新华发行 10 5 5 7/13簿记建档 国开行 AA 7/14 7/15

集团 (附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权)

5 5

(附第三年末发行人赎回选择权)

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*重庆水务资产 15 7 5 7/13簿记建档 农业银行 AA+ 7/15 7/18

经营公司

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云南冶金集团 25 13 5 7/7簿记建档 中信银行 AA+ 7/11 7/12

(浮息,一年定存基准) 招商银行

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中航技术 10 5 5 7/8簿记建档 中国银行 AA+ 7/11 7/12

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华能集团 50 30 5 7/12簿记建档 国开行 AAA 7/13 7/14

(第三年末附上调利率选择权及投资者回售选择权) 农业银行

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五洲交通 10 5 7/12簿记建档 建设银行 AA 7/13 7/14

(600368.SS) 光大银行

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中信集团 至多50 7 -- 中信证券 -- -- --

建设银行

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中煤能源 150 5 -- 工商银行 -- -- --

(1898.HK)(601898.SS) 中金公司

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4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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注:*代表新增.(完)

--整理 刘昕; 审校 曹巍浩/边竞

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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