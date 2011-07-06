《交易视点》中国三季度利率债供给压力将显着增加--平安证券

路透上海7月6日电---中国平安证券固定收益事业部最新研究报告预计，三季度利率债供给压力将显着增加；此外流动性紧张局面虽季节性缓解，但三季度末仍存流动性风险。

报告指出，从发行量看，三季度国债、地方政府债供给压力显着增加，而政策金融债发行规模和2季度基本持平，这将改变政策金融债供给规模大幅高于国债的局面。

从净融资量看，三季度国债和地方政府债的净融资量仍低于政策金融债，但幅度不大,二者之间的净融资量差距较二季度将有所缩小。信用债的供给将温和回升。

**当前经济处于上行周期中的下行阶段**

当前中国经济增长受到了由利润推动的向上动力和由紧缩政策产生的向下动力两种力量共同作用，高利润率带来的生产和投资冲动受到了资金面紧张的严重约束，资金的紧张迫使企业在二季度进行了明显的去库存过程，目前去库存阶段已经基本完成，但私人部门资金紧张的情况尚未缓解，工业生产的再次回升需等待资金面紧缩程度的缓解。

较高的利润率和投资冲动表明当前处于经济周期的扩张期，并非经济收缩周期。但从总需求看，三驾马车中只有投资增速仍然保持较高水平，消费由于居民去杠杆而放缓、净出口受海外经济体复苏放缓影响持续低迷。这意味着当前中国经济处于上行周期中的下行阶段。

我们预期年内CPI同比高点将在6月或7月份出现，高点约在6.5%附近。三季度CPI同比增幅回落幅度较小， 四季度有望出现明显回落。CPI同比数字的下降给政策的微调留有空间，但环比趋势值得警惕。

**流动性紧缩趋势未逆转**

经验判断，7、8月份由于货币需求的回落，货币市场利率一般会出现回落，但这并不表明流动性紧缩的趋势已经得以逆转。目前的流动性紧张既有政策面的中期因素，又有直接融资占比扩大带来的乘数下降效应等长期因素。9月份的流动性存在紧张的可能，可以通过在8、9月份降低持仓水平来应对流动性风险。

基于收益率曲线陡峭化的假设，我们对国债和AA企业债在不同的曲线变动方式下的持有期收益率进行了情景测算。预期概率加权的结果表明，国债在大多数情况下持有期收益率均为正，而AA企业债在各种情况下持有期收益率均为正，3-5年期品种表现最好。

3年期国债持有期年化收益率为5.20%，3年期AA企业债持有期年化收益率达到8.21%。(完)

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