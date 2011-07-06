〔中国货币市场〕七天加权回购利率续涨,因资金面偏紧且供给方集中(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海7月6日电---中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三续涨.昨日为存款准备金的例行调整日,部分银行补缴准备金的影响犹在,加之市场上供给方比较集中,导致资金成本高企.

此外,近期新债发行密集,也会在一定程度上增加资金需求,预计市场流动性明显好转要到本月中旬.

上海一券商交易员称,"市场上钱少是肯定的,但其实也没有(资金价格)看起来这麽紧张,不排除也有人为因素."

他表示,大型商业银行往往扮演主要的资金供给方角色,当出钱机构较少的时候,资金价格也就很难回落.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 5.6389 5.9178 -27.89

七天CN7DRP=CFXS 7.4120 6.8815 +53.05

14天CN14DRP=CFXS 7.4139 7.5029 -8.90

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 5.6063 5.8491 -24.28

七天CHICNY7D=CFXS 7.4780 6.7435 +73.45

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 5.5600 5.8500 -29.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 7.4400 6.7800 +66.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 7.5000 7.5000 0.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 5.5817 5.8392 -25.75

七天SHICNYSWD= 7.4367 6.7992 +63.75

三个月SHICNY3MD= 6.3333 6.3481 -1.48

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