《企业看点》--7月6日财务活动报导摘要

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透班加罗尔7月6日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 华尔街日报援引知情人士报导,印度亿万富翁Mukesh Ambani正在考虑出售Reliance Gas Transportation Infrastructure Ltd公司,该公司的业务为在印度修建天然气输送管道.[ID:nL3E7I607B]
* 据华尔街日报报导,凯雷集团CYL.UL控股的Insight Communications Co公司收到上周招标的最後一批投标书,并可能在一个月内从竞标者中选出一位买家.竞标者包括WideOpenWest LLC和Mediacom Communications等公司.[ID:nN1E7641ZY]
* 据周二的媒体报导,法国公司Casino Guichard Perrachon (CASP.PA)将不会放弃明年取得巴西零售商Grupo Pao de Acucar的控股权,这或将拉开与其合作夥伴进行冗长法律诉讼的序幕.[ID:nN1E76401K]
* 据华尔街日报报导,微博服务网站Twitter正在寻求新一轮的融资,希望筹得数亿美元的资金.[ID:nN1E7641GQ]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。