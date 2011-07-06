〔英国社会〕立法者将就新闻集团旗下报纸电话窃听丑闻展开辩论

路透伦敦7月6日电---英国立法者周三将就国内一家畅销报纸发生电话窃听丑闻展开紧急辩论.这起丑闻促使外界要求与新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)关系熟稔的高层辞职,也激起民众公开抵制这家报纸,令其日後销路堪忧.

《世界新闻报》(News of the World)可能非法取得犯罪受害人--包括一名被绑架而後被撕票的13岁女童--语音邮件信息的事情被揭露,在英国引起公愤,也让这家报纸陷入危机,外界原以为该报只关注名人和其他声名显赫人物的动向.

至少已有一家公司--美国福特汽车(F.N)表示将撤销登载在《世界新闻报》上的广告,直到明确该报如何处理这一事件.其他公司则表示将视情况而定.(完)