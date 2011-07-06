〔日本数据〕5月同时指标较前月上升2.4点,领先指标升3.6点--政府

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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路透东京7月6日电---日本内阁府周三公布的初步数据显示,5月同时指标较前月升2.4点,表明3月地震和海啸对供应链和工厂生产造成影响後,目前经济复苏已取得进展.
5月领先指标较前月上升3.6点.内阁府表示,同时指标表明经济正在改善,但由于地震的影响,截止5月的三个月移动平均值较前月下降.
数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):
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5月 4月 3月
领先指标 +3.6 -3.4 -3.7
同时指标 +2.4 +0.2 -3.1
落後指标 +0.7 +1.9 -1.3
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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)
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--编译 郑茵;审校 隋芬
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路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
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