〔美国个股〕伯克希尔哈撒韦加入收购花旗集团旗下OneMain的银团--报载

路透班加罗尔7月5日电---华尔街日报援引消息人士报导称,伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)已加入求购花旗集团(BRKa.N)旗下消费货款部门OneMain的财团.该部门此前名为CitiFinancial.

华尔街日报表示,伯克希尔加入的这家财团由私募股权投资企业Centerbridge Capital Partners和Leucadia National组成,正与花旗就收购OneMain的可能性进行排他性谈判.

一位消息人士对华尔街日报透露,OneMain价格可能超过80亿美元.华尔街日报以前曾报导该财团对OneMain颇有兴趣.

消息人士对华尔街日报称,伯克希尔的加入提升了该财团成功收购的希望,因为花旗寻求将业务出售给资本雄厚、能保证稳定经营的买方.

目前美国不在上班时间,路透未能及时联络到伯克希尔哈撒韦对此置评.

花旗近期对OneMain进行重组并重新命名.该机构从事个人贷款发放业务,在美国有1,300家分支.(完)