《Russell专栏》沙特并不是真的希望油价下跌

国际能源署(IEA)释出战略石油储备,相当于提醒投资者,发达经济体不希望油价进一步攀升,因为当时达每桶120美元以上的布兰特原油期货价格令本就摇摇欲坠的全球经济复苏更加危险.

但IEA还需要说服沙特等主要石油出口国也采取行动,以遏制未来数月的油价水平.

IEA的决定对压低油价的作用立竿见影,但现在油价重又走升.

为了阻止油价继续升高,必须有额外的原油供应以更低的价格进入市场,而新的供应不可能一直来自IEA.

不过,沙特已经有力地暗示,其认为在当前油价水平,市场供应充足,没有必要进一步压低价格.而这种说法可能很有道理.

亚洲炼厂的精炼利润率相当不错,沙特会理直气壮地说,他们没有责任提高炼厂的获利能力.

事实上,阿拉伯中质和重质品级原油价格很可能反映出近期燃料油裂解价差走强,因为这些品级原油的燃料油组份较高.

沙特表示,该国在石油输出国组织(OPEC)未能就提高产出配额达成一致後额外出售了一些原油.如果你也想额外出售原油的话,那麽需要降价的幅度远超沙特.

实货市场的表现似乎正在证实一个观点,即沙特并非真的向市场供应更多原油.摩根大通分析师在研究报告中称,油轮预订情况并未预示未来数周中东地区石油出口数量增加,而且"远低于6月水平".

沙特决定在8月维持油价于接近7月水准,无异于为对冲基金再次推高油价吹响了冲锋号.(完)