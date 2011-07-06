〔企业并购〕东京和大阪证交所计划在秋季前达成合并协议--消息(更新版)

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路透东京7月6日电---知情人士透露,东京证交所(TSE)和大阪证交所(OSE)8697.OS计划在秋季前达成合并协议,但日本这两大主要交易所之间的分歧仍可能会令谈判破局.

知情人士告诉路透,两家证交所可能通过换股,或由东京证交所提出收购要约的方式来进行合并.

一位东京证交所的发言人称,该交易所尚未就谈判作出任何决定.

一位大阪证交所的发言人表示,"我们还没有宣布任何与东京证交所进行谈判的事宜,所以不能置评."

因为东京证交所坚持必须令其先上市,然後再进行合并,所以谈判迄今为止尚未达成协议.东京证交所称,若不这样做,外界可能会指责其未能达到自己制定的上市标准而试图借壳上市.

大阪证交所急于尽早进行合并,因为这两家交易所正在找寻对抗外国同业竞争的途径.

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尽管日本当局不太可能质疑二者间达成的协议,但双方在东京证交所合并前上市计划上的分歧,仍对达成协议构成了很大障碍.

东京证交所控制着日本股票现货成交量的逾90%,在该证交所上市公司的总市值超过300万亿(兆)日圆(3.7万亿美元).大阪证交所则是日经指数期货和其他衍生品交易最活跃的交易所.

大阪证交所股价周三上扬1.2%至394,500日圆,市值超过13亿美元.(完)