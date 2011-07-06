〔中国金融〕地方政府债务对银行业影响还没有大到需要政府救助--建行董事长

路透北京7月6日电---以资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长郭树清周三表示,地方政府债务是一个"大问题",但其对中国银行业的影响还没有大到需要政府救助的地步.

他并表示,地方债务问题对建行来说"不是一个大问题".建行的很多地方政府贷款具有良好的现金流,建行有很多办法来控制地方政府债务风险.

对于淡马锡[TEM.UL]减持该行H股,郭树清表示并不担心,淡马锡仍是建行第三大股东.另外目前没有听说美国银行(BAC.N)有减持建行股份的计划.