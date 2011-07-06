分析:中国电动汽车步履维艰,恐难赢得消费者青睐

(本文由路透中文网编译提供)

路透深圳6月29日电---在很多人看来，深圳开创性的电动出租车项目似乎大获成功。乘车人热情很高，迄今也没有交通事故，出租车司机给人的印象也很亲切和蔼。

这项可能会被其他城市效仿的试点项目强化了中国雄心勃勃的计划。中国计划到2015年前实现至少50万辆电动车和插电式混合动力车上路。

中国已经是世界上最大的温室气体排放国。

作为世界上最大且发展最快的汽车市场，中国的二氧化碳排放只会不断增加。

为支持中国的能源安全，中国政府宣布电动汽车行业为优先发展的行业，未来十年每年将投入15亿美元，希望将中国改造成一个清洁汽车主要生产国。

即便有中国政府以及电动出租车顾客的广泛支持，类似电动出租车等电动车要想获得更广泛的认可和使用还面临着很多挑战。

电动汽车的充电站很少且相隔很远，修理厂也很难找，且电动车造价很高。即使有政府的慷慨补贴，电动出租车的价格都要比深圳街头处处可见的大众(VOWG.DE)桑塔纳出租车高出80%。

深圳鹏程电动出租车公司的总经理杜军表示：“就算有政府的购车补贴，但电动汽车还是太贵了，要比一辆桑塔纳贵很多。”

无论是上汽(600104.SS)还是东风汽车集团(0489.HK)，中国本土汽车厂商均表示要斥巨资开发环保汽车。宝马(BMWG.DE)、日产(7201.T)等全球性汽车生产商也正在与地方政府合作，分别推广旗下的E-MiNi和Leaf电动车。

尽管美国国会正考虑一项议案，准备拨款29亿美元用于帮助开发电动汽车基础设施建设，但美国政府没有与中国类似的电动汽车行业的投资项目。

但对中国而言，实现其电动汽车目标将意味着一项尚未测试的技术迅速赢得市场认可。

行业咨询公司邓恩公司(Dunne & Co)的总裁迈克・邓恩(Michael Dunne)说：“我认为，这会经历很长很长一段时间，因为中国的消费者还是非常务实的，他们想要一辆有着汽油发动机的可靠的汽车。他们不想成为试验品。”

“在未来五年中，你会看到政府购买、公交公司购买，但不会看到大批民众购买电动汽车。”（完）