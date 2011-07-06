〔欧元债市〕德债期货上扬,葡萄牙评级遭降後欧元区二线国家公债承压

标题新闻：土耳其央行将隔夜贷款利率上调75个基点，但维持政策利率不变
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路透伦敦7月6日电---欧元区二线国家公债周三料将进一步承压,此前穆迪率先调降葡萄牙主权债信评级至垃圾级别.
穆迪警告称,葡萄牙在能够重返资本市场之前,可能需要第二轮的金融纾困.
不过该举措也并非完全出人意外,葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)PT10YT=TWEB6月上涨逾2个百分点.市场认为,若希腊制定出债务重组的方案,葡萄牙可能成为下一个最有可能进行债务重组的国家.
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。