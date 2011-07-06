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债券 | 2011年 7月 6日 星期三 14:31 BJT

〔欧元债市〕德债期货上扬,葡萄牙评级遭降後欧元区二线国家公债承压

路透伦敦7月6日电---欧元区二线国家公债周三料将进一步承压,此前穆迪率先调降葡萄牙主权债信评级至垃圾级别.

穆迪警告称,葡萄牙在能够重返资本市场之前,可能需要第二轮的金融纾困.

不过该举措也并非完全出人意外,葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)PT10YT=TWEB6月上涨逾2个百分点.市场认为,若希腊制定出债务重组的方案,葡萄牙可能成为下一个最有可能进行债务重组的国家.

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