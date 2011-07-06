联合国称各国应向小规模农耕转变

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦7月5日电---联合国周二称，想要克服粮食危机、实现粮食增产，各国政府必须作出重大调整，向小规模农耕转变。

联合国在年度《世界经济与社会调查报告》中指出，要避免环境与土地加速退化，改变大规模、集约化农业体系是关键。

报告称，2007-08年的粮食危机以及今年粮价大涨，暴露出全球粮食体系的深层结构性问题，凸显加大农业资源投入与创新、实现粮食增产的必要性。

联合国认为，到2050年，粮食产量需增加70%-100%，才能满足全球人口的需要，届时全球人口将从现在的69亿人增至约90亿人。

报告强调：“按照当前的农业技术、实践与土地使用模式，想要实现这样的目标，同时又不加深温室气体排放、水污染和土地退化等问题，是不可能的。”而环境恶化，会阻碍粮食产量增长。

调查称，若能实现粮食安全，将是长期解决方案，可消除饥饿和营养不良问题，缓解粮价波动，并保护环境。

联合国经济社会局经济学家们撰写的这项报告中称：“有证据表明，对于多数农作物而言，最理想的方式是小规模农耕，这样有助于生产力可持续增长以及农村脱贫。”(完)