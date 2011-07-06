〔伦敦金属〕LME期铜触及每吨9,545美元的日高

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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路透伦敦7月6日电---伦敦金属交易所(LME)期铜CMCU3周三触及每吨9,545美元的日高.周二时收在每吨9,540美元.(完)
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]
LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]
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路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
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