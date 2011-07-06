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市场报道 | 2011年 7月 6日 星期三 14:49 BJT

〔伦敦金属〕LME期铜触及每吨9,545美元的日高

路透伦敦7月6日电---伦敦金属交易所(LME)期铜CMCU3周三触及每吨9,545美元的日高.周二时收在每吨9,540美元.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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