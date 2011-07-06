〔中国股市〕沪综指小幅收低,淡马锡抛售中资银行H股拖累金融股

沪综指.SSEC收报2,810.479点,跌5.876点,或0.21%.上证180金融指数.SSE180FI下跌0.83%.遭淡马锡抛售H股的中国银行(601988.SS)和建设银行(601939.SS)分别挫低1.27%和1.43%.

湘财证券分析师徐广福认为,从这两天的大盘走势来看,投资者对于上涨还是抱有谨慎心态,再往上涨就将面临2,850点前期平台区域,这也加剧了短期市场振荡的概率.金融板块仍是主要做空动力,这同时也反映出市场对银行资产质量的担忧还没有消除.