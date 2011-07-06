〔企业并购〕Maple竞购TMX案将面临加拿大竞争管理局的极大阻力

路透多伦多7月5日电---加拿大市场竞争管理局为Maple财团收购该国最大证交所设置重要障碍.

证明该市场竞争管理局毫不手软的例子比比皆是,它曾对该国最大的电话公司课以数百万美元罚款,并促使该国最大的航空公司放弃合资计划.

现在,Maple财团以38亿加元(39.6亿美元)敌意收购多伦多证交所运营商TMX Group(X.TO)的计划也要面临该管理局审查.TMX之前中止了与伦敦证交所(LSE.L)的友好收购协议.

Maple竞购的前提是多伦多证交所与其最大竞争对手--Alpha交易平台合为一体.汤森路透数据显示,两公司合并後将掌握加拿大逾80%的股票交易.

加拿大市场竞争管理局将评估TMX与Alpha合并後,是否有能力提价到公平竞争水准以上,以及其他事项.

曾供职爱尔兰市场竞争管理局、目前担任政府反垄断议题顾问的Stan Wong称:"人们常说竞争监管机构从来不对大公司动手.加拿大目前肯定不是这种状况."

Maple退休基金的一名消息人士称,一些主要金融人士已经拒绝加入Maple财团,担心加拿大市场竞争管理局不会批准其收购TMX.

该财团一匿名消息人士对路透称,Maple已与管理局官员多次见面,预计9月或10月便可为交易扫除障碍.

其并称,若Maple不能说服管理局接受TMX与Alpha合并,Maple还另有办法.(完)