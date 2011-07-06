《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦7月6日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:日内若收在55日移动均线1.4412美元下方,欧元料将突破测试位,逼近1.4320/30美元区域,并再度测试从5月低位1.3970美元拉出的关键趋势线支撑位1.4150/60美元.

美元/日圆:就近期区间来看,55日移动均线81.10和上周高位81.30持续限制走势.若要升向5月高点82.00,需要升穿81.30.目前80.00水平仍得到较好的支撑,不过若跌破79.80,料将重新测试5月低位79.50.

欧元/英镑:短期内可能还将见到高位.下一道支撑位可在6月初高点0.8970/80区域寻到.若欧元/英镑升回0.9010上方,则将再度测试0.9050水平.

英镑/美元:若升破1.6120/30,未来有可能进一步上探1.6200美元;不过若跌至1.5980美元区域下方,则将重新测试本周稍早创下的低位约1.5910美元以及1.5880区域,後者是1.5340-1.6745间涨势61.8%的回档位.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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