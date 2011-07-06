〔全球金市〕伦敦贵金属走势观察—7月6日

现货金XAU=--周三0651时,欧洲市场报每盎司1,517.20美元,周二纽约尾盘报1,515.70美元.

金价周三上涨至一周半高点,因美元走软而且人们对欧元区债务的担忧重燃,此前穆迪大幅下调葡萄牙债信评级至垃圾级.

现货银XAG=--报每盎司35.83美元,上日纽约尾盘报35.45美元.

现货铂金(白金)XPT=--报每盎司1,742.24美元,上日纽约尾盘报1,737.05美元.

现货钯金XPD=--报每盎司777.50美元,上日纽约尾盘报770.38美元.

**技术面**

黄金支撑位在1,498美元,阻力位是1,529美元,14日相对强弱指标(RSI)为53.72.

铂金支撑位在1,716美元,阻力位是1,773美元,14日RSI为57.57.

白银支撑位在33.9美元,阻力位是36.2美元,14日RSI为59.58.(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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