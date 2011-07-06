《中国新债预测》进出口行七年债利率预测均值4.54%,两年债均值4.06%

* 招标品种: 进出口行七年固息债 两年固息债

* 招标金额: 120亿元人民币 120亿元

* 预测均值: 4.54% 4.06%

* 预测区间: 4.49%-4.60% 4.00%-4.15%

* 招标时间: 周四(7日)10:00-11:00 周四(7日)10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商) 8位(银行、券商)

路透上海7月6日电---中国进出口银行周四将招标发行七年和两年期固息债.路透调查显示,当前金融债的利率水平已较有配置价值,但由于短期内资金面仍稍显偏紧以及本周新债集中供给,可能对该两期债的需求稍有影响,预计中标利率与二级市场接近,预测均值分别为4.54%和4.06%.

市场人士并指出,在此前一波债市调整中,金融债表现弱于国债,导致两者利差进一步拉大,目前看金融债的配置价值已显.

"现在金融债的利率不低,拿一些还是不错的,只不过这周新债太多了,可能(对需求)稍微有点影响,(中标利率)估计跟二级差不多吧."上海一银行交易员称.

本周共有六期新债招标,除进出口行的两期以及今日已招标的300亿元七年国债外,周四和周五还有农发行、国开行以及贴现国债各一期将招标.

中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,两年固息政策金融债最新收益率报4.1082%,七年固息政策金融债最新收益率报4.5485%.

银行间市场剩馀期限近七年的国开行固息债tCN110235=CFXM最新双边报价为4.58%/4.52%.

该两期债分别为进出口行今年第11期和第12期金融债,以下为具体条款:

第11期 第12期

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招标量 120亿元 120亿元

追加发行量 至多80亿元 至多80亿元

期限/计息方式 七年/固息 两年/固息

首场招标时间 7月7日10:00-11:00 7月7日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 7月14日 7月21日

发行期 7月7日-7月14日 7月7日-7月21日

上市流通日 7月20日 7月27日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

---------------------------------------------------------------------(完)