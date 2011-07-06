〔国际油市〕韩国已释出IEA释放储油计划所要求油品份额的29%--KNOC

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透首尔/东京7月6日电---韩国国家石油公司(KNOC)周三表示,韩国已经完成国际能源署(IEA)释放储油计划所要求油品份额的不到三分之一,而原油则尚未交付.
韩国知识经济部一名消息人士告诉路透,释放储油行动开始于6月30日.KNOC发言人称,截至周三油品释放已经完成29%.
该发言人称,原油释放行动"仍在与冶炼企业协商,但将在本月底前释出."另一发言人表示,需释出的原油已经全部与炼厂达成出售协议,交付日期还在敲定.
KNOC发言人称,韩国总共将释出151.9万桶油品与194.8万桶原油,与之前宣布的分别为200万桶与146万桶的初步数据略有不同.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
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