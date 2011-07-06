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公司新闻(中文) | 2011年 7月 6日 星期三 16:36 BJT

〔路透专访〕贝莱德计画成立泛欧和全球性房地产基金

路透伦敦7月5日电---全球最大的基金管理公司贝莱德(BlackRock)(BLK.N)一位高层主管对路透表示,该公司正计划未来三至五年内,成立两档新基金,投资泛欧洲和全球房地产.

贝莱德欧洲中东非洲(EMEA)地区主席James Charrington接受路透专访时表示,该公司计划在时机适合扩张时,投资购买大楼.

"我们拥有一支非常强劲的英国房地产团队.我们还没有全球性产品和泛欧洲产品.我们是否有这样做的使命?绝对有."

"我们需要建立能够支撑产品的基础,"他说,并表示贝莱德已任命仲量联行(JLL.N)亚太区主管Jack Chandler来负责推动该部门发展.Charrington拒绝透露贝莱德新基金的集资目标.

作为房地产部门扩张的一部分,贝莱德或许也将进军房地产债券."作为债券市场的大型基金管理公司,我们(对房地产债券)可能会感兴趣.很可能优先债和次级债都有,我不会排除任何一种.".(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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