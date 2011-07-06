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公司新闻(中文) | 2011年 7月 6日 星期三 15:59 BJT

〔中国能源〕中石化和河南煤层气在中国首次页岩气招标中胜出

路透北京7月6日电---中国一位政府官员周三表示,中国首次招标开发页岩气的四个区块中,两个区块分别由中国石油化工股份有限公司(0386.HK)和河南煤层气公司得标.

"这两个区块均位于重庆地区.合约将很快签署."一位国土资源部的官员在电话中对路透表示.(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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