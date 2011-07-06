〔表格〕外资在韩国股市买超1,703亿韩元,为连续第六日买超

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透首尔7月6日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市买超1,703亿韩元,为连续第六个交易日买超,期间累计买超1.4767兆(万亿)韩元(约合13.8亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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7月 6日 170.3 -68.5 -78.0
7月 5日 374.9 215.1 -572.2
7月 4日 160.9 120.9 -373.5
7月 1日 166.1 369.4 -579.3
6月30日 183.0 148.4 -330.4
6月29日 421.5 90.4 -549.7
6月28日 -34.5 16.6 -216.9
6月27日 -102.8 217.8 397.3
6月24日 52.8 513.3 -638.4
6月23日 -132.4 65.7 157.0
6月22日 -15.8 312.2 -316.3
6月21日 2.4 120.5 -240.1
6月20日 -129.5 164.4 -49.3
6月17日 -188.3 -199.6 70.6
6月16日 -211.2 44.3 319.7
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本月以来 872.1 636.9 -1,603.0
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今年以来 -1,245.0 331.6 1,995.0
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(完)
--编译 许娜;审校 蔡美珍
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。