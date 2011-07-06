版本:
中国
亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 15:41 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超1,703亿韩元,为连续第六日买超

路透首尔7月6日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市买超1,703亿韩元,为连续第六个交易日买超,期间累计买超1.4767兆(万亿)韩元(约合13.8亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

-------------------------------------------------

7月 6日 170.3 -68.5 -78.0

7月 5日 374.9 215.1 -572.2

7月 4日 160.9 120.9 -373.5

7月 1日 166.1 369.4 -579.3

6月30日 183.0 148.4 -330.4

6月29日 421.5 90.4 -549.7

6月28日 -34.5 16.6 -216.9

6月27日 -102.8 217.8 397.3

6月24日 52.8 513.3 -638.4

6月23日 -132.4 65.7 157.0

6月22日 -15.8 312.2 -316.3

6月21日 2.4 120.5 -240.1

6月20日 -129.5 164.4 -49.3

6月17日 -188.3 -199.6 70.6

6月16日 -211.2 44.3 319.7

-------------------------------------------------

本月以来 872.1 636.9 -1,603.0

-------------------------------------------------

今年以来 -1,245.0 331.6 1,995.0

-------------------------------------------------

(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐