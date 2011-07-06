《中国新债预测》农发行五年固息债利率预测均值4.32%,接近二级市场

* 招标品种: 农发行五年固息债

* 招标金额: 不超过200亿元人民币

* 招标时间: 周四(7日)10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 4.28%-4.35%

* 预测均值: 4.32%

路透上海7月6日电---中国农业发展银行周四将招标发行五年期固息债.路透调查显示,虽然市场资金面紧张尚未完全缓解,但现券已渐走稳.而明日农发行新债期限适中,需求料相对稳定,因此中标利率有望接近二级市场水平,预测均值落在4.32%附近.

今日银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天期品种续涨逾50个基点(bp),目前仍盘旋在7.4%上方;现券方面则总体波动不大.[CN/CN]

华北一银行交易员认为,明日农发新债因期限适中,预计需求应不成问题,"利率估计也不会特别高,和上周国开(同期限新债利率)持平的可能性比较大."

国开行上周四(6月30日)招标发行的200亿元五年期固息金融债,中标利率4.33%;[ID:nCN1131234]中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率报在4.3141%.

二级市场上,剩馀期限约4.45年的进出口行固息债100312券最新双边报价tCN100312=CFXM为4.30%/4.25%.

明日将招标新债为农发行今年第12期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,可追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

首场投标时间为7月7日上午10:00-11:00,缴款日和起息日均为7月12日,7月8日-12日为分销期;7月18日上市.(完)