〔中国债市〕人民币利率互换中短端续涨,仍受流动性偏紧牵绊

路透上海7月6日电---中国人民币利率互换(IRS)周三中短端续涨,资金面延续昨日的偏紧局面,加之市场对通胀预期仍不乐观,推动IRS报价上行.

交易员并认为,下周将公布6月宏观经济数据,之前市场可能会维持谨慎的氛围,IRS易涨难跌.

"今天还在往上走,五年比昨天上了5个点左右,一年的也有3-5个点,"上海一银行交易员称.

银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三续涨.昨日为存款准备金的例行调整日,部分银行补缴准备金的影响犹在,加之市场上供给方比较集中,导致资金成本高企.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-------------------------------------------------------------------------------------

周三 4.0240/4.2320 3.8058/3.8967 3.9283/4.0150 4.0700/4.1533 4.0575/4.3538

周二 3.9983/4.2000 3.7807/3.8693 3.9043/3.9929 4.0400/4.1214 4.0320/4.3130

-------------------------------------------------------------------------------------

变动+0.0257/+0.0320 +0.0251/+0.0274 +0.0240/+0.0221 +0.0300/+0.0319 +0.0255/+0.0408

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年6月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.86亿元人民币,较5月的2,326.42亿元增长近两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)