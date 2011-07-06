版本:
中国
市场报道 | 2011年 7月 6日 星期三 16:08 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--7月6日

路透伦敦7月6日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 461,275 -1,225

锡 22,005 -175

铅 311,650 -3,250

锌 855,850 -3,900

铝 4,458,800 -6,325

镍 105,480 -324

铝合金 121,180 持平

NASAAC 147,420 持平

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 王冠中;审校 丁琦

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐