〔日本股市〕收升1.1%至震後高位,创两年来最长时间连涨纪录(更新版)

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透东京7月6日电---日本股市日经指数周三升至3月震後高位,为连续第七天上涨,连涨时间为两年以来最长.涨势受助于亚洲和欧洲投资者的持续买入,以及市场对全球经济增长放缓的忧虑得到缓解.
日经指数.N225在升破5月2日高点10,017点後,涨势加快,为测试3月强震後打开的技术性缺口奠定基础.这段缺口介于地震发生当日的收盘价10,254点至之後那个周一的开盘价10,050点.
"我们显然需要一些更正面的美国数据,来证实美国经济状况良好.但可以越发明显看到,日本企业从供应链问题中的复苏速度要快于预期,因此你可以说日经指数应当回到危机前的水准."Monex Securities的市场分析师Toshiyuki Kanayama说.
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。