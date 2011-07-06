〔日本股市〕收升1.1%至震後高位,创两年来最长时间连涨纪录(更新版)

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路透东京7月6日电---日本股市日经指数周三升至3月震後高位,为连续第七天上涨,连涨时间为两年以来最长.涨势受助于亚洲和欧洲投资者的持续买入,以及市场对全球经济增长放缓的忧虑得到缓解.

日经指数.N225在升破5月2日高点10,017点後,涨势加快,为测试3月强震後打开的技术性缺口奠定基础.这段缺口介于地震发生当日的收盘价10,254点至之後那个周一的开盘价10,050点.

"我们显然需要一些更正面的美国数据,来证实美国经济状况良好.但可以越发明显看到,日本企业从供应链问题中的复苏速度要快于预期,因此你可以说日经指数应当回到危机前的水准."Monex Securities的市场分析师Toshiyuki Kanayama说.