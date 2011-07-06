足量维生素D或降低男性心脏病风险

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约6月27日电---据美国一项研究，相对于维生素D摄入量较低的人，按推荐量摄入维生素D的男性，心脏病或中风的机率较低。
该项研究调查了随访了近11.9万名成年人，调查结果发表在了《美国临床营养学杂志》上。
研究发现，每天服用至少600国际单位(IU)维生素D的男性与每天摄入量少于100国际单位的男性相比，出现心脏问题或中风的机率低16%。
但此次研究的带头人、哈佛大学公共卫生学院孙 （音译）写道，女性研究中没有出现此类情况。
他写道：“这些观察显示，维他命D摄入量高与男性心脏疾病患病机率降低有关，但女性不是这样。”
但孙 与研究的其他作者指出，研究结果尚不不足以证明维他命D能够促使男性心脏病患病率降低。“证据不够强有力，不足以就此提出坚实建议，”孙 补充说道。
鱼类、蛋类、营养强化牛奶以及鳕鱼肝油中维生素D含量较高。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
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