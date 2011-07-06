〔外汇期权〕对冲基金买入欧元卖权,因葡萄牙遭降级--IFR

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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IFR伦敦7月6日电---据悉,欧洲开盘後,各个期限都有对冲基金在买入欧元卖权/美元买权,令一个月期欧元/美元期权波动率从欧洲开盘水准11.35/11.65%升至周内高位11.75/12.05%.
买入欧元卖权,是因为昨日葡萄牙评级被下调四个级距至Ba2,并得到"负面展望".
今日纽约行权时段到期的期权执行价有1.4380、1.4300、1.4450、1.4475、1.4500和1.4600,其中1.4380最接近当前现汇水准.(完)
--编译 程琳;审校 王冠中
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路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
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