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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 16:47 BJT

〔中国新债〕扬州经济开发区总公司周四起将发10亿元固息债,期限五年

路透上海7月6日电---中国扬州经济技术开发区开发总公司周三公告称,将于周四(7日)起发行总额10

亿元人民币固息企业债,期限五年.

具体条款如下:

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元)

==========================================================================================

扬州经济技术 10 5 6.10% 宏源证券 AA 7/7-7/8

开发区总公司 (後三年分别按20%、30%、50%的比例偿还本金)

==========================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 边竞

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