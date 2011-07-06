〔中国新债〕扬州经济开发区总公司周四起将发10亿元固息债,期限五年

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透上海7月6日电---中国扬州经济技术开发区开发总公司周三公告称,将于周四(7日)起发行总额10
亿元人民币固息企业债,期限五年.
具体条款如下:
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元)
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扬州经济技术 10 5 6.10% 宏源证券 AA 7/7-7/8
开发区总公司 (後三年分别按20%、30%、50%的比例偿还本金)
==========================================================================================(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 刘昕; 审校 边竞
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。