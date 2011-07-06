〔路透基点〕IFC Development贷款案价码传闻区间110-200个基点

路透7月6日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,IFC Development约170亿港元贷款价码据传在110-200个基点的宽幅区间内.

一些消息人士表示,如果IFC Development现在展开贷款案,则110-150基点区间料为可接受水平.不过另有一人称,如果贷款在稍後进行,则该公司或将需要接受较高的、多达200个基点的定价.

一位资深贷款银行消息人士称,130-140个基点价格对五年期贷款尚属合适.

"时机将影响定价,因为每家银行资金成本都在变动."一位消息人士表示.

消息人士们透露,IFC尚未透露价格.

"贷款方(IFC Development)只是询问我们(银行)是否对承贷感兴趣,以及我们愿意贷出多少,"另一位消息人士称.

此外,同一位消息人士表示,IFC Development的股东尚无决定何时宣布再融资."一位股东倾向很快进行再融资,而另一位则希望再等等看."

一些原贷款行表示,此笔贷款期限可能为五年.另外一些银行则称更有可能是三至四年.

本周稍早报导称,该贷款将为IFC Development在2007年3月签订的173.5亿港元五年期贷款进行再融资.

IFC Development Ltd是新鸿基地产、恒基兆业、香港中华煤气组建的合资企业.不过,新鸿基地产和恒基兆业预计将不会提供贷款担保.

参加2007年IFC贷款案的主办银行有19家,另有14家银行参与银团贷款. 贷款含全部费用的最高价码在43个基点,利率为香港银行同业拆息利率加码37个基点.

IFC 2007贷款案的主办银行有荷兰银行、中银香港、交通银行、东亚银行、三菱东京UFJ银行、巴伐利亚州银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、建银国际、花旗集团、星展银行、富通银行香港分行、恒生银行、汇丰银行、工银亚洲、瑞穗实业银行、荷兰合作银行、渣打银行及三井住友银行.

其馀参与行分别是上海商业银行、中国农业银行、永隆银行、盘古银行、西班牙对外银行、比利时联合银行、加拿大丰业银行、中国银行东京分行、南洋商业银行、大众银行、大丰银行、兆丰国际商业银行、中国银行澳门分行及创兴银行.(完)