〔中国债市〕现券收益率上涨,资金面偏紧又逢新债密集发行

路透北京7月6日电---中国银行间债市周三现券收益率上涨,五年以上的中长期利率债表现更加明显.资金面偏紧的情况下,近几日新债又将密集发行,机构担忧其结果或略利空债市,相应券种收益率应声上涨.

"今天现券收益率总体上了一点,中长期利率债涨得多些,"华东地区一银行交易员称,"资金紧,明天还要发很多政金债(政策性金融债),机构担心其结果中性偏弱."

他并指出,市场尚难以就下半年通胀走势等债市影响因素达成一致意见,机构当前仍以谨慎观望为主,致现券交投很清淡.

银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三续涨.昨日为存款准备金的例行调整日,部分银行补缴准备金的影响犹在,加之市场上供给方比较集中,导致资金成本高企.[CN/CN]

周四,中国进出口银行和农业发展银行将共计招标发行三期固息政策性金融债券.据路透调查,明日进出口行七年期和两年期固息债中标利率均值料为4.54%和4.06%,农发行五年固息债利率预测均值在4.32%.[CN-DBT-PRE]

剩馀期限近0.4年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交续居首,收报100.50元,对应收益率3.4457%,成交157亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 5.6436 7.4180

上日 5.9178 6.8815

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7306/3.6616

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.4489/3.3869

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.9354/3.8704(完)

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