〔中国票据市场〕转贴利率止跌持稳,对未来政策及资金面观望气氛浓厚

路透上海7月6日电---中国票据市场转贴利率报价周三止跌持稳,因市场资金面未能如预期继续回暖,且机构对未来信贷政策及票据业务监管心怀谨慎.

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三七天期品种续涨,目前盘旋在逾7.40%高位.[CN/CN]

华南一银行交易员称,今日转贴利率变化不大,因"银行间(七天)回购利率还涨了."

业务监管方面,银监会严查金融机构的票据业务,禁止规避信贷规模的票据买卖.这将直接减少市场上的票源供给,令蓬勃发展的票据理财业务受阻,而本已捉襟见肘的中小企业等实体经济融资或更显窘境.[ID:nCH0067045]

该交易员并表示,在下半年刚开始的短期内,如果资金面明显缓解,转贴利率有望随之小幅回落.不过从长期看,监管层对管理趋严,令票据未来走势堪忧.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.0832/7.5315 8.2512/7.7715 8.7082/8.1540

上日 8.1000/7.5465 8.3016/7.7690 8.7510/8.1573

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变动 -1.68bp/-1.50bp -5.04bp/+0.25bp -4.28bp/-0.33bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在7.5037%,较上日的7.5160%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.5757/3.5117 3.5001/3.4191

上日 3.5600/3.4930 3.5322/3.4502

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国50家商业银行参与报价.(完)