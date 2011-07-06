《外汇动态》英国前景黯淡,作空英镑/瑞郎或有利可图

0849GMT---英国零售业联盟(BRC)数据显示,食品价格大幅上升.毕马威调查显示,就业增长放慢.交易商还披露,一家英国的银行大砍今年英镑汇价GBP=D4预估.

几个月之前,物价扬升令升息前景获得支撑,同时提振英镑,但通胀、增长前景疲弱、财政缩编和市场对英国利率持低的预期,是个糟糕的组合.