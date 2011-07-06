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市场报道 | 2011年 7月 6日 星期三 17:15 BJT

《外汇动态》英国前景黯淡,作空英镑/瑞郎或有利可图

0849GMT---英国零售业联盟(BRC)数据显示,食品价格大幅上升.毕马威调查显示,就业增长放慢.交易商还披露,一家英国的银行大砍今年英镑汇价GBP=D4预估.

几个月之前,物价扬升令升息前景获得支撑,同时提振英镑,但通胀、增长前景疲弱、财政缩编和市场对英国利率持低的预期,是个糟糕的组合.

周五公布美国就业数前,英镑表现势将逊于其他主要货币,在欧元区风险升高的背景下,作空英镑/瑞郎GBPCHF=可能是更好的选择.若要抛出,最好等到反弹探向21日移动均线切入位1.3584瑞郎时.(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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