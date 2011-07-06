《中国企业债发行日程表》--7月6日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

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*扬州经济技术 10 5 6.10% AA 7/7-7/8 宏源证券

开发区总公司 (後三年分别按20%、30%、50%的比例偿还本金)

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邯郸城投 10 7 前五年6.78% AA 7/1-7/7 中航证券

(第五年末附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

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嘉兴社会发展 18 7 前五年6.80% AA 7/5-7/8 西南证券

投资集团 (第五年末附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

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鹤壁建投 10 6 前三年7.20% AA- 7/5-7/8 第一创业证券

总公司 (第三年末附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

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诸暨城投 15 7 6.92% AA 7/5-7/11 西部证券

(自第5年起逐年按30%、30%、40%的比例偿还债券本金)

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通泰控股集团 18 7 6.90% AA 7/5-7/11 华龙证券

(自第5年起逐年按30%、30%、40%的比例偿还债券本金) 第一创业证券

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北京国有资本 不超100 10 -- AAA -- 中信建投

经营管理中心 5 瑞银证券

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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

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(无)

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注:*表示新增.(完)

--整理 刘昕; 审校 边竞

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