《中国企业债发行日程表》--7月6日

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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*扬州经济技术 10 5 6.10% AA 7/7-7/8 宏源证券
开发区总公司 (後三年分别按20%、30%、50%的比例偿还本金)
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邯郸城投 10 7 前五年6.78% AA 7/1-7/7 中航证券
(第五年末附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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嘉兴社会发展 18 7 前五年6.80% AA 7/5-7/8 西南证券
投资集团 (第五年末附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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鹤壁建投 10 6 前三年7.20% AA- 7/5-7/8 第一创业证券
总公司 (第三年末附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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诸暨城投 15 7 6.92% AA 7/5-7/11 西部证券
(自第5年起逐年按30%、30%、40%的比例偿还债券本金)
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通泰控股集团 18 7 6.90% AA 7/5-7/11 华龙证券
(自第5年起逐年按30%、30%、40%的比例偿还债券本金) 第一创业证券
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北京国有资本 不超100 10 -- AAA -- 中信建投
经营管理中心 5 瑞银证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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(无)
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注:*表示新增.(完)
--整理 刘昕; 审校 边竞
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。