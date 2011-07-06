《外汇动态》欧元区二线国家CDS跳升加剧欧元抛盘

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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0854GMT---在评级机构穆迪将葡萄牙债信评级大幅下调至垃圾级後[ID:nCT0463331],欧元区二线国家信用违约互换(CDS)跳升,引发更多欧元卖盘.
根据Markit的数据,葡萄牙五年期CDS上升82个基点,至850个基点,希腊五年期CDS上升59个基点,至1,975个基点.
亚洲央行、模型基金和商品交易顾问(CTA)不断抛售欧元,令欧元兑美元跌至1.4353美元的一周低点.
交易商指出,有俄罗斯账户逢低买入,并在1.4345美元下方挂有停止单.
欧元兑美元EUR=最新报1.4372美元,日内跌0.4%.(完)
--编译 许娜;审校 丁琦
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路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
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