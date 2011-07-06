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债券 | 2011年 7月 6日 星期三 17:40 BJT

〔背景资料〕欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

路透7月6日电---以下为标准普尔、穆迪与惠誉这三大评级机构,以及较小型评级机构DBRS对欧元区国家主权评级的一览表.评级情况亦决定了欧洲央行(ECB)会否接受这些主债权为担保品.

穆迪周二将葡萄牙评级调降至Ba2.[ID:nCT0463331]

国家 标普 穆迪 惠誉 DBRS 未偿债务(10亿美元)

奥地利 AAA Aaa AAA AAA $277

比利时 AA+ Aa1 AA+ --- $448

塞浦路斯 A- A2 A- --- $16

爱沙尼亚 A A1 A+ --- $0

芬兰 AAA Aaa AAA --- $105

法国 AAA Aaa AAA AAA $1,872

德国 AAA Aaa AAA AAA $1,593

希腊 CCC Caa1 B+ --- $390

爱尔兰 BBB+ Baa3 BBB+ A $130

意大利 A+ Aa2 AA- AA (低) $2,267

卢森堡 AAA Aaa AAA --- $6

马耳他 A A1 A+ --- $6

荷兰 AAA Aaa AAA AAA $449

葡萄牙 BBB- Ba2 BBB- BBB (高) $184

斯洛伐克 A+ A1 A+ --- $38

斯洛文尼亚 AA Aa2 AA --- $20

西班牙 AA Aa2 AA+ AA $884

***长期信贷评级***

投资级别 投机级别

标普 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,D

穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C

惠誉 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,DDD/DD/D

注:标普与惠誉的'AA'级至'CCC'级可加上加号和减号,表示评级在各主要评级分类中的相对位置.DBRS则使用'高'或"低"来说明.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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