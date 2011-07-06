〔背景资料〕欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

标题新闻：土耳其央行将隔夜贷款利率上调75个基点，但维持政策利率不变
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路透7月6日电---以下为标准普尔、穆迪与惠誉这三大评级机构,以及较小型评级机构DBRS对欧元区国家主权评级的一览表.评级情况亦决定了欧洲央行(ECB)会否接受这些主债权为担保品.
穆迪周二将葡萄牙评级调降至Ba2.[ID:nCT0463331]
国家 标普 穆迪 惠誉 DBRS 未偿债务(10亿美元)
奥地利 AAA Aaa AAA AAA $277
比利时 AA+ Aa1 AA+ --- $448
塞浦路斯 A- A2 A- --- $16
爱沙尼亚 A A1 A+ --- $0
芬兰 AAA Aaa AAA --- $105
法国 AAA Aaa AAA AAA $1,872
德国 AAA Aaa AAA AAA $1,593
希腊 CCC Caa1 B+ --- $390
爱尔兰 BBB+ Baa3 BBB+ A $130
意大利 A+ Aa2 AA- AA (低) $2,267
卢森堡 AAA Aaa AAA --- $6
马耳他 A A1 A+ --- $6
荷兰 AAA Aaa AAA AAA $449
葡萄牙 BBB- Ba2 BBB- BBB (高) $184
斯洛伐克 A+ A1 A+ --- $38
斯洛文尼亚 AA Aa2 AA --- $20
西班牙 AA Aa2 AA+ AA $884
***长期信贷评级***
投资级别 投机级别
标普 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,D
穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C
惠誉 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,DDD/DD/D
注:标普与惠誉的'AA'级至'CCC'级可加上加号和减号,表示评级在各主要评级分类中的相对位置.DBRS则使用'高'或"低"来说明.(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。