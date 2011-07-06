〔中国汇市〕人民币兑美元小幅收涨,短期料窄幅整理(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元收涨

* 代客美元结汇盘较多压制美元强势

* 即期汇价短期或窄幅整理

路透北京7月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三收涨.虽然中间价连创新高後回落和海外美元指数由弱转强,均利好美元,但午盘国内市场代客美元结汇盘较多,还是压制了美元强势.短期汇价料呈整理态势.

"今天中间价开得比较弱,下午海外美元指数涨得是比较多,但国内美元的抛盘还是比较重,结果就收略涨了,"上海一外资银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

------------------------------------------------------------------

6.4670 6.4651 6.4725 6.4715 6.4650 6.4676

北京时间17:36，美元指数.DXY报74.932,相较于开市值74.614走强,而中午12:26美元指数报74.499.

广州一银行交易员则表示,人民币兑美元即期汇价已在6.46到6.47一线盘整了一段时间,但在中间价给出更明确指向之前,料即期汇价仍会窄幅整理;海外市场,机构关注主要央行利率决定和美国赤字问题.

东京汇市,欧元周三重拾部分升势,因短线交易人士在欧洲央行(ECB)政策会议前回补空头仓位;此前在穆迪调降葡萄牙债信评级至垃圾级後,欧元兑瑞郎与美元一度重挫.[FRX/CN]

以下为北京时间17:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3880/60 6.3780

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4645/55 6.4600

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水690点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3980元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)