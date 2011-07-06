〔中港股市〕双双收低,中资银行股受减持消息拖累

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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* 恒生指数收低1%,上证综指下跌0.2%
* 中资银行股再度面临抛压,受主权基金减持拖累
* 分析师称:大型投资者抛售行动并不反映基本面
路透香港/上海7月6日电---香港和上海股市周三在中资银行股的拖累下跌破关键支撑位,此前新加坡国有投资机构淡马锡控股[TEM.UL]减持中国银行(3988.HK)和建设银行(0939.HK)总计36亿美元的股份.[ID:ID:nCH0067267]
中资银行股和指标股指短期或进一步走弱,因中国农业银行(1288.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)的基石投资者持股将于未来两个月解禁.
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。