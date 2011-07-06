中国百度联手华数传媒提供电视搜索服务

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月6日电---中国互联网搜索引擎巨头百度(BIDU.O)周三表示，该公司已经与华数传媒网络有限公司签署协议，提供电视搜索服务。

百度在声明中称，双方将共同为中国的电视用户开发数字产品和服务运营模式。

百度将在华数运营的数字电视机顶盒及互联网电视播控平台上嵌入百度搜索、百度音乐、百度地图等应用，为华数在全国100多所城市的数千万家庭用户提供电视搜索服务。

百度总裁助理张东晨在声明中表示：“搜索并不局限于PC或者手机终端，我们希望让大家无论通过任何终端，无论何时何地，都可以通过百度的‘框’，精准便捷地找到需要的信息。”（完）