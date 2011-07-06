中国百度联手华数传媒提供电视搜索服务

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月6日电---中国互联网搜索引擎巨头百度(BIDU.O)周三表示，该公司已经与华数传媒网络有限公司签署协议，提供电视搜索服务。
百度在声明中称，双方将共同为中国的电视用户开发数字产品和服务运营模式。
百度将在华数运营的数字电视机顶盒及互联网电视播控平台上嵌入百度搜索、百度音乐、百度地图等应用，为华数在全国100多所城市的数千万家庭用户提供电视搜索服务。
百度总裁助理张东晨在声明中表示：“搜索并不局限于PC或者手机终端，我们希望让大家无论通过任何终端，无论何时何地，都可以通过百度的‘框’，精准便捷地找到需要的信息。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。