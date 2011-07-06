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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 18:21 BJT

〔亚洲橡胶〕7月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月6日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

7月 391.7 41 -- --

8月 393.9 52 389.7 3

9月 393.5 209 389.2 29

10月 389.8 163 386.9 27

11月 386.2 1455 381.6 160

12月 383.9 6126 379.0 1336

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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