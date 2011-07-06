〔中国经济〕国务院称地方政府信用债务规模较大,存在风险隐患

路透北京7月6日电---中国国务院周三召开常务会议称,必须对地方政府债务给予高度关注,目前信用债务规模较大,存在风险隐患.

国务院提出,要有效化解地方政府性债务风险.按照分类管理、区别对待的原则,妥善处理债务偿还和在建项目後续融资问题.

此外,要继续抓紧清理规范融资平台公司.而金融机构要切实加强风险识别和风险管理,严格落实借款人准入条件,按照商业化原则履行审批程序,坚决禁止政府违规担保行为.同时要研究建立规范的地方政府举债融资机制.

此前国家审计署宣布,截至去年底,除54个县级政府没有政府性债务外,全国省、市、县三级地方政府性债务馀额共计10.7万亿元,其中,融资平台公司的政府性债务馀额为4.97万亿元,占比46.38%.[ID:nCN1122920](完)