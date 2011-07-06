《即时观点9》中国年内第三次升息抑制高通胀,後续有望进入政策观察期

路透北京/上海7月6日电---中国人民银行周三宣布年内第三次升息,将从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整.

这也是自去年10月以来,中国央行第五次加息.调整後,中国金融机构一年期存贷款基准利率将分别升至3.5%和6.56%.

而自去年初以来,央行已经12次上调存款类金融机构人民币存款准备金率;截至目前的今年前六个月,每月均上调0.5个百分点.目前,大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位.

以下为市场人士的评论:

--香港澳新银行大中华经济主管 LIGANG LIU:

此次升息意味着中国6月通胀可能高于预期,且第二季国内生产总值(GDP)仍强劲,这与我们的预期相符.此波升息将协助中国央行微调其货币政策,舒缓持续恶化中的实质负利率问题,同时还可避免银行体系存款外流.

同时,升息将带来不同层次的冲击,这对存款人的帮助要比借款人来的大,因市场贷款利率已经比当前政策指标利率要来得高.

此外,处于极高水准的储备要求已经让银行体系相比银行以外金融机构处于极为不利的地位,而非银行金融机构可能迅速扩张以掌握监管力度不一带来的契机.这将对中国金融体系带来新的风险.

展望未来,我们相信中国央行还将继续升息.第三季还有再次升息的必要,以便让持续上升的通胀稳定下来,同时也平抚通胀预期.

--中银国际资深经济学家 程漫江:

这次加息很有必要,也在我们的预期之内.

从宏观的层面看,加息的原因有以下两点:

一是因基数效应,6月CPI是顶点,但全年的通胀压力仍应该蛮大.这轮通胀非食品通胀,工资上涨等其它因素的推动也很关键,必须看到这一点.

二是房地产问题的解决进程仍有待观察.从目前视野中的情况看,房价向下的趋势不明显,局部地区房价甚至还在往上走.

年内还会不会再加息,还得再观察,但政策放松的可能性肯定是没有的.

我们认为,加息会是下半年宏观调控的首选工具.

--中投证券营业部:

央行加息在市场预期内,预计对市场影响有限.我们判断货币政策有望进入观察期,相对从紧但定向宽松的可能性较大.关系经济战略转型的新兴产业个股有望在後市活跃.

--太平洋证券银行业分析师 郑志辉:

昨日在二级市场需求端恢复平稳性导致的一二级利差收窄条件下,发行的一年期央票利率3.4982%超出一年期定存25个基点,显示加息预期强烈.

本次加息锤子终于落地,再次验证历史规律.针对下半年巨大的物价压力,本次加息显示目前紧缩货币政策的稳定性.

从市场表现来看,尾盘保险股有冲高回落迹象.从历史加息後的表现看,靴子落地对市场中性偏好,对称加息对银行偏好.

--国务院发展研究中心金融研究所副所长 巴曙松:

这有助于校正负利率,显示货币政策依然将抑制通胀作为从紧政策的主要目标.在社会融资日益多样化的市场环境下,过度依赖提高准备金率、贷款控制等数量工具不仅政策效果受到影响,而且还可能导致流动性的结构性失衡.

预计下一步紧缩政策会平衡运用利率等价格工具和数量工具,利率工具的灵活性会有所提高.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

加息时机已经成熟了,只是时点(较预期)提前了些,原来预期下周末加的可能性比较大.

这次选择对称加息有些出乎意外,说明央行不是很担心经济增长,因为从加息周期看,一般到加息末期才会选择非对称加息.

对称加息方式让市场心里一寒,未来可能有进一步的升息空间,股市还好一些,债市受影响会更大一些.不过加息以後,今後可能更多依靠价格工具,数量型调控压力将有所放缓,准备金率上调频率或将放缓.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

央行此次加息应该说符合所有人的预期,所以预计不会对市场形成太大冲击.今年下半年若物价从高位回落,那麽中国央行紧缩的力度预计将降低,节奏将放慢.但若物价没有回落,加息及上调存款准备金的措施料将後续有来.

--东海证券宏观经济分析师 李志兵:

最近市场对于加息的预期一直存在,尤其是前几日央行会议关于目前通胀的表述,使得加息的预期得到了进一步的升温.从目前来看,下半年通胀形势依然不容乐观,尤其是即将公布的6月份CPI,突破6%已是必然,央行此时的加息更多是出于这方面的考虑.

下半年的政策主要倾向于"稳定",进一步收紧的可能性不大,上调存准和加息的频率将大大放缓,视经济的具体运行形势而定,以免政策过度的收紧对经济造成更大的影响.

--平安证券首席宏观分析师 孙方红:

加息後实际负利率的情形仍比较严重,通胀应该可以在6-7月触顶并逐步下行,所以短期内再加息的可能性不大.目前企业融资成本较高,不大可能再度上调存准,而在舒缓融资困难方面的政策可能还会微调.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

这次加息略快于预期,我们预计下次加息会在三个月之後.这个时点加息也说明了6月份的CPI会创出一个新高.

而此次加息後,央行进一步上调存准的可能性在降低.我们认为即使上调存准,也可能调整为一次仅上调25个基点,下一次上调的时间可能是7月下旬.

--国际经济交流中心 王军:

加息在预期之中,估计6月CPI会在6.2%以上,早就该加了.下半年会不会再加则取决于物价走势,目前看,考虑到当前的经济形势,三季度加息的可能性降低.经济下行也是中国调结构的代价.

不过,如果下半年猪肉和国际大宗商品价格持续上涨,那麽则会加大後期加息的可能性.从目前讲,三季度上调存准的概率则大过加息.

--兴业证券宏观经济分析师 王涵博士:

此次加息实属预期之中.下周就要公布宏观经济数据了,预计CPI至少在6.2%或6.3%,这麽高的水平必然要令央行采取行动,这也是惯例.

相信这次加息以後,上调存款准备金率的步伐不会再一月一次,但加息的步伐也不会太紧促,毕竟下半年通胀压力会有所缓解.加息会加剧地方政府融资平台的压力,对市场也有一定的影响.

--华创证券分析师 华中炜:

意料之中,但时间似乎还晚了些.预计年内最多还有最後一次加息.同时,如果外汇占款流入过多的话,存准可能还有调的空间.预计下半年的调控政策将主要以结构调整为主,用财税政策支持小企业,保障房等.

--国泰君安证券宏观经济分析师 王虎:

这次加息大家都预期到了,就是针对通胀的,对市场应该没什麽影响.

年内,央行应该会更多地使用利率工具,存款准备金率等政策运用的可能性很小了,因其累积效应冲击很大.

不能排除年内再次加息的可能性,但顶多再加一次.

--国海证券固定收益分析师 段吉华:

加息属于预期中,看来6月CPI可能真的较高.由于中国的经济增长还有一定不确定性,未来货币政策可能进入观察期.同时,对债券市场而言,因为加息在预期之中,所以不会造成太大冲击,短期会有小的波动.

--华融证券分析师 肖波:

央行此次升息的目的是在于抑制高通胀,从幅度来看也是常态的,反映出央行还是比较谨慎.升息在预期之中,因市场对6月CPI(涨幅)已有明确的预期,大概在6%左右.

此次上调对市场的影响中性偏乐观,如果7月CPI有所回落,那麽央行再度加息的空间则较小,市场目前判断加息周期已临近结束.

**相关背景**

--中国5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨5.5%,已是今年以来连续第三个月位于5%以上,且创下34个月新高.分析师普遍认为,6月CPI将再创新高并突破6%.

--中国国务院总理温家宝近日表示,当前一些推动价格上涨的因素虽得到一定程度的控制,但没有根本消除,稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务.政府正在采取措施平抑物价,随着政策的落实,物价会得到有效抑制.

--中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI连跌至28个月新低的50.9;汇丰中国PMI降至11个月新低的50.1. (完)