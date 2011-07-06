〔香港个股〕中海油蓬莱溢油平台仍在作业,产量每日下降约4%--高管

路透北京7月6日电---中国最大离岸石油生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三表示,为降低对地层的压力,此前蓬莱19-3油田发生溢油事故的两个平台仍在进行生产作业,产量较正常时每日降低4%,对整体影响很小.

据中国国家海洋局通报,6月初发生在蓬莱19-3油田的溢油事故已得到基本控制.该油田一共有五个平台,日产原油约16万桶.[ID:nCN1821451]

"一天接近1,000立方米."针对此次事故对蓬莱19-3油田产量的影响,中海油执行副总裁陈壁在媒体发布会上作出上述回应.按照每立方米原油合6.28桶计算,中海油每天受影响产量仅约4%.此外,他未就恢复时间给出具体时间表.

蓬莱19-3油田是中国国内建成的最大海上油气田,由中海油(0883.HK)的母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)全资子公司康菲石油中国有限公司合作开发,双方分别占股51%和49%.

国家海洋局之前认定,作为油田的日常管理和经营方,康菲石油中国有限公司应承担溢油事故的法律责任.