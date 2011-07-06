《中国金融焦点》通胀压力高企促央行年内第三度加息,未来货币政策或倾向价格工具

* 中国央行年内第三度加息0.25个百分点

* 6月CPI将继续冲高,此举旨在抑制高通胀

* 加息或是下半年宏观调控的首选工具

* 对市场的影响中性偏乐观

路透北京/上海/香港7月6日电---中国央行年内第三度加息在市场预期之中,但时点选择的出其不意显示央行执行紧缩政策以应对高通胀的决心明确.

宏观调控及经济结构调整势必导致经济增速的放缓,但分析师相信,央行会密切关注经济具体运行情况,避免政策过度收紧对经济造成更大的影响.未来的政策应会平衡运用价格工具和数量工具,而上调存准的频率或降低.

中国央行周三宣布,将从7月7日(周四)起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点.这也是自去年10月以来,中国央行第五次加息.调整後,金融机构一年期存贷款基准利率将分别升至3.5%和6.56%.

"加息时机已经成熟了,只是时点(较预期)提前了些,原来预期下周末加的可能性比较大."平安证券固定收益部研究主管石磊称.

分析人士并表示,目前来看,下半年通胀形势依然不容乐观,6月份CPI突破6%已是必然,央行此时加息更多是出于这方面的考虑;而若下半年猪肉和国际大宗商品价格持续上涨,则会加大後期继续加息的可能性.

香港澳新银行大中华经济主管LIGANG LIU就称,相信中国央行还将继续升息.第三季还有再次升息的必要,以便让持续上升的通胀稳定下来,同时也平抚通胀预期.

路透综合28家机构预测中值结果显示,中国6月居民消费价格指数(CPI)预计同比上涨6.3%.该单月涨幅料创下35个月新高,追平2008年7月水平,显示在紧缩货币政策下,通货膨胀触顶过程仍未结束.[ID:nCN1818891]

中国国务院总理温家宝近日表示,当前一些推动价格上涨的因素虽得到一定程度的控制,但没有根本消除,稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务.政府正在采取措施平抑物价,随着政策的落实,物价会得到有效抑制.

**存准上调频率或将放缓**

分析师并普遍相信,下半年央行的政策将主要倾向于"稳定".利率工具和数量工具的运用会更加平衡但前者的灵活性会有所提高,加息是下半年宏观调控的首选工具,上调存准等数量型调控压力将有所放缓.

国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,在社会融资日益多样化的市场环境下,过度依赖提高准备金率、贷款控制等数量工具不仅政策效果受到影响,而且还可能导致流动性的结构性失衡.

自去年初以来,央行已经12次上调存款类金融机构人民币存款准备金率;截至目前的今年前六个月,每月均上调0.5个百分点.目前,大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位.

"处于极高水准的储备要求已经让银行体系相比银行以外金融机构处于极为不利的地位,而非银行金融机构可能迅速扩张以掌握监管力度不一带来的契机.这将对中国金融体系带来新的风险."LIGANG LIU认为.

石磊则表示,此次加息以後,今後可能更多依靠价格工具,数量型调控压力将有所放缓,准备金率上调频率或将放缓.

此前中国央行货币政策委员会二季度例会以注意把握政策的"稳定性、针对性和灵活性",替代了此前的提高货币政策的"针对性、灵活性和有效性";并称要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,把握好政策节奏和力度.[ID:nCN1818109]

**靴子落地对市场影响有限**

市场人士普遍认为,由于此次加息乃预期之中,因而对市场的影响有限;且加息靴子落地反而舒缓了此前市场的紧张情绪.而对称加息通常亦将利好于银行股.

"此次上调对市场的影响中性偏乐观,如果7月CPI有所回落,那麽央行再度加息的空间则较小,市场目前判断加息周期已临近结束."华融证券分析师肖波称.

太平洋证券银行业分析师郑志辉亦指出,从历史上加息後的表现看,靴子落地对市场的影响中性偏好,且对称加息亦对银行偏好.

中国股市沪综指.SSEC二季度累计下跌5.67%,不过随着市场预期下半年紧缩政策或有所放松,以助经济实现软着陆,本月该股指已有所回升.

尽管加息符合市场预期而不会对债市构成较大冲击,但仍为利空消息,因而市场短期小幅波动恐在所难免.

石磊就认为,"对称加息方式让市场心里一寒,未来可能有进一步的升息空间,股市还好一些,债市受影响会更大一些".

中国央行公开市场周四将招标发行300亿元人民币三个月期央票,发行量较上周猛增,因央行刚宣布加息.受此影响,预计其中标收益率将顺势上行约10个基点(bp).不过,若下半年紧缩力度确能趋缓,那麽收益率上行的空间则不大.[ID:nCN1820219]